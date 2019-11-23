Son Dakika Haberleri: NATO uzayı 'yeni harekat alanı' ilan etti
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NATO uzayı 'yeni harekat alanı' ilan etti

6 saat önce

Uluslararası alandaki en uzun ömürlü askeri ittifak olan NATO'nun 70'inci yılında varlığı ve önemi bazı çevrelerce sorgulanırken, ittifak uzayı yeni harekat alanı ilan ederek önemli bir karara imza attı.

NATO uzayı 'yeni harekat alanı' ilan etti, System.String[]

Uluslararası alandaki en uzun ömürlü askeri ittifak olan NATO'nun 70'inci yılında varlığı ve önemi bazı çevrelerce sorgulanırken, ittifak uzayı yeni harekat alanı ilan ederek önemli bir karara imza attı.


Brüksel'de bir araya gelen NATO dışişleri bakanları, uzayın, hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdi.

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Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:04 
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