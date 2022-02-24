NATO ve AB'den Rusya'ya kınama - Son Dakika
Üye Girişi

NATO ve AB'den Rusya'ya kınama

24.02.2022 09:07
NATO ve AB'den Rusya'ya kınama

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Rusya'nın sayısız sivilin hayatını tehlikeye attığına işaret eden Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sorumsuz ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın uyarılara ve diplomasi çağrılarına rağmen bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçtiğini belirtti.

Rusya'nın saldırısının "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdit" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya'yı askeri harekatı derhal durdurmaya, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, korkunç zamanda Ukrayna halkının yanında olduklarına, NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya geleceğine işaret ederek, "NATO, tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da masum kadın, erkek ve çocukların sebepsiz bir saldırıya uğradığı ve hayatları için korku duyduklarına işaret edilen açıklamada, " Kremlin'i sorumlu tutacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Joe Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti! Ukrayna halkı için dua ediyoruz! ABD Başkanı Joe Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti! Ukrayna halkı için dua ediyoruz! Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

Avrupa Birliği, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO ve AB'den Rusya'ya kınama - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
08:28 Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü
08:18 Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları: Bombardımandan kaçış kamerada
08:09 Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:01 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok ile sarı kod uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:14:19. #1.13#
SON DAKİKA: NATO ve AB'den Rusya'ya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement