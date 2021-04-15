NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı - Son Dakika

NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı

15.04.2021 17:01
NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD tarafından Rusya bağlantılı olduğu değerlendirilen siber saldırılarla ilgili Washington yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD tarafından Rusya bağlantılı olduğu değerlendirilen siber saldırılarla ilgili Washington yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

ABD'nin siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etkilemeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı etme kararının ardından AB ve NATO'dan ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.

NATO'nun açıklamasında, üye ülkelerin ABD ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, "Müttefikler bireysel olarak ve topluca ittifakın güvenliğini güçlendirmek amacıyla harekete geçmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde ve ABD başkanlık seçimleri dahil müttefik ülkelerdeki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunduğu, dezenformasyon kampanyaları ve kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğü belirtilen açıklamada, "ABD ve diğer müttefikler, tüm kanıtların SolarWinds siber saldırısında sorumluluğun Rusya Federasyonuna ait olduğuna işaret ettiğini değerlendirmektedir." denildi.

Açıklamada, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a kimyasal maddeyle saldırı düzenlendiği, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerine saldırılara Rusya'nın destek verdiğine yönelik raporlar bulunduğu belirtilerek, Rusya'ya istikrarı bozucu davranışı durdurması ve silahların kontrolü ile silahsızlanma konularında uluslararası yükümlülüklerine uyması çağrısı yapıldı.

AB siber saldırılardan endişeli

AB'den yapılan açıklamada da kötü niyetli olduğu belirtilen SolarWinds siber operasyonunun etkilerine karşı üye ülkelerin ABD ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Saldırının dünya genelinde AB ülkeleri de dahil olmak üzere devletleri ve şirketleri etkilediği ifade edilen açıklamada, artan kötü niyetli siber saldırılar karşısında endişe duyulduğu, bunların güvenliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik etkilerinin olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm aktörlerin siber alanda sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı davranışlardan kaçınması gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

SolarWinds saldırıları

ABD, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanlarının, Aralık 2020'de "SolarWinds" adlı yazılıma ağ ve sistem altyapılarını yöneten bir yazılıma yerleştirdikleri kötü amaçlı kodlarla, aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bulunduğu çok sayıda federal kurumun bilgisayar sistemlerine sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD yönetimi saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

ABD'li yetkililer geçen ay siber saldırıya ek olarak, herhangi bir kanıt olmamakla birlikte, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla etki operasyonları düzenlenmesine Rus ajanlarına yetki verdiğini iddia etmişti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi ve yaptırımlar, ABD'nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Kremlin'e karşı ilk misilleme hamlesi olma özelliğini taşıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı - Son Dakika


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