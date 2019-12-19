"NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Politika 'NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır' - Son Dakika

"NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır"

6 saat önce

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "NATO'nun bu ülkeye bir faydası yoktur.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "NATO'nun bu ülkeye bir faydası yoktur. NATO üyeliği ciddi bir şekilde gözden geçirilmeli, NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır." dedi.

Sağlam, "HÜDA PAR'ın 7. kuruluş yıldönümü" dolayısıyla Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, siyasetin ülkeye ve vatandaşlara hizmet etme aracı olduğunu söyledi.

"Dürüst siyaset, gerçek adalet" şiarıyla 7 yıl önce yola çıktıklarını belirten Sağlam, adalet gereği gibi işlemediği takdirde diğer kurumların da doğru şekilde çalışmasının beklenemeyeceğini dile getirdi.

Dış politikada ilişkilerin adalet üzerine bina edilmesinin önemine dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Suriye, Irak, İran, Lübnan, Yemen ve Libya'da yaşananların, ümmet içinde siyonistlere karşı direnebilecek kimsenin kalmaması için planlanan bir tezgah olduğunu görmek gerekir. Bu tezgahın ana kumanda masasında ABD ve NATO vardır. ABD ve NATO için dost ve müttefiklik yoktur, sadece çıkarları vardır. Türkiye, üye olduğu 1952 yılından beri NATO'dan dost ve müttefiklik adına bir şey elde edememiştir. Bunun yanında en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda da Türkiye aleyhinde yer tutmuşlardır.

NATO'nun bu ülkeye bir faydası yoktur. NATO üyeliği ciddi bir şekilde gözden geçirilmeli, NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır."

Amerika Birleşik Devletleri, Hür Dava Partisi, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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