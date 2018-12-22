Son Dakika Haberleri: NATO ve Ukrayna'dan İşbirliği Anlaşması

NATO ve Ukrayna'dan İşbirliği Anlaşması

1 saat önce

Ukrayna Savunma Bakanlığı NATO ile işbirliklerini artırmak için anlaştıklarını duyurdu.

NATO ve Ukrayna'dan İşbirliği Anlaşması, System.String[]
Ukrayna Savunma Bakanlığı NATO ile işbirliklerini artırmak için anlaştıklarını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı NATO ile gerçekleştirdikleri çalışma grubu sonrası açıklamada bulundu. Bakanlık NATO karargahında gerçekleşen toplantıda taraflar arasında işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını kaydetti. Açıklamada, "Taraflar, Ukrayna-NATO savunma teknik işbirliği için yol haritasının uygulanması ve öncelikli alanları belirledi. Toplantıda NATO teknik standartlarının uygulanması, personel eğitimi, füze ve mühimmat güvenlik sisteminin iyileştirilmesi konuları dahil olmak üzere 2019'da işbirliğini yoğunlaştırmaya kararı verildi" ifadelerine yer verildi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:47 Kaynak: İHA

Ukrayna, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı Tamamlandığında Dünyanın En Yüksek 3. Barajı Olacak Olan Yusufeli Barajı'nda Gövde Yüksekliği 50 Metreye Ulaştı

Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:48:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO ve Ukrayna'dan İşbirliği Anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]