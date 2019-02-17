NATO'ya Bağlı Alman İkmal Gemisi Sarayburnu'nda Demirledi
43 dakika önce
NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, dün sabah saatlerinde İstanbul
'a geldi. Ukrayna
basınında yer alan haberlerde, Sarayburnu'nda demirleyen geminin Karadeniz
'e gideceği bildirildi.
NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na (SNMCMG-2) bağlı FGS Werra, roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariği, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ve gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getiriyor.
Ukraynalı Unian Ajansı, BlackSeaNews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Klimenko'nun sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberde, dünden beri Sarayburnu'nda demirli bulunan FGS Werra adlı ikmal NATO gemisinin Karadeniz'e gitmek için yola çıktığı bilgisine yer vermişti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:20 Kaynak: DHA
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