NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında - Son Dakika

NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında

6 saat önce

NATO'ya ait F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı.

NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında, System.String[]

NATO'ya ait F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı.


NATO'ya bağlı F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ayvacık açıklarından Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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