NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında - Son Dakika

NATO'ya bağlı F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ayvacık açıklarından Ege Denizi 'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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