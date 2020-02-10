NATO'ya en olumsuz bakan üye ülke Türkiye çıktı, ittifaka destek yüzde 21'de kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya NATO'ya en olumsuz bakan üye ülke Türkiye çıktı, ittifaka destek yüzde 21'de kaldı - Son Dakika Dünya

NATO'ya en olumsuz bakan üye ülke Türkiye çıktı, ittifaka destek yüzde 21'de kaldı

6 saat önce

16 NATO üyesi ülkede yapılan araştırmada ittifaka en olumsuz bakan halk Türkiye çıktı.

NATO'ya en olumsuz bakan üye ülke Türkiye çıktı, ittifaka destek yüzde 21'de kaldı, System.String[]

NATO üyesi 16 ülkede yapılan araştırmada ittifaka en olumsuz bakanların Türkler olduğu ortaya çıktı. NATO'ya en az olumlu bakan ülke de Türkiye. Türkiye'de halkın yüzde 55'i NATO'ya olumsuz baktığını söylerken sadece yüzde 21'si ittifak hakkında olumlu düşündüğünü bildirdi.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center 16 üye ülkede NATO'nun imajına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. NATO'nun 29 üyesi bulunuyor ancak araştırma aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede yapıldı. Genele bakıldığında bu ülkelerde ankete katılanların yüzde 53'i NATO'ya olumlu baktığını belirtirken yüzde 27'si olumsuz bakış açısına sahip olduğunu bildirdi.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:29 
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