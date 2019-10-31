NATO, yeni nesil elektro manyetik savunma silahlarını test edecek

NATO tatbikat ile yeni nesil elektronik savunma sistemlerini test ediyor. İçlerinde Türkiye'nin de olduğu 13 NATO ülkesinin katıldığı hava ve füze savunma egzersizleri İngiltere'nin güney sahillerinde perşembe günü başlayıp 6 gün boyunca devam edecek.



NEMO 19 (Naval Electro Magnetic Operations) adı verilen tatbikatlarda NATO gemileri geliştirilen yeni nesil elektro manyetik silahları deneyerek havadan gelen tehditleri bu yolla bertaraf edilmesini simüle edecek.