NATO yetkilisi: "Deniz Muhafızı Harekatı tüm temel faaliyetlerini sürdürüyor" - Son Dakika

NATO yetkilisi: "Deniz Muhafızı Harekatı tüm temel faaliyetlerini sürdürüyor"

NATO, Fransa'nın NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıya alma kararına rağmen Harekatın tüm faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini açıkladı.

NATO, Fransa'nın NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıya alma kararına rağmen Harekatın tüm faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini açıkladı.

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı

AA muhabirine Fransa'nın Harekata katkılarını askıya alma kararına ilişkin yaptığı açıklamada bulunan NATO yetkilisi, ittifakın misyon ve operasyonlara katılımının ulusal bir karar olduğuna dikkati çekti.

NATO yetkilisi, "NATO Deniz Muhafızı Harekatı denizde durumsal farkındalık, terörle mücadele ve kapasite inşası olan üç temel görevini yerine getirmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Fransa'nın "Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarına ilişkin NATO askeri yetkilileri tarafından bir rapor hazırlandığını kaydeden NATO yetkilisi, "Bu gizli bir rapordur ve NATO Askeri Komitesinde müttefikler arasında ele alınacaktır." bilgisini paylaştı.

Fransa'nın askıya alma kararı

Fransız L'Opinion gazetesinin haberine göre, Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup göndererek ülkesinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi.

Domenach, Fransa'nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının ve Deniz Muhafızı Harekatı'yla Avrupa Birliği'nin (AB) İrini Operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.

Fransa'nın iddiaları

Fransız yetkililer, geçen haftalarda Türk donanmasının, NATO misyonu yürüten Fransız gemisini taciz ettiği yönünde iddialar ortaya atmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı." açıklamasında bulunmuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg ise söz konusu iddiaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO yetkilisi: 'Deniz Muhafızı Harekatı tüm temel faaliyetlerini sürdürüyor' - Son Dakika

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 11:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
19:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:58:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO yetkilisi: "Deniz Muhafızı Harekatı tüm temel faaliyetlerini sürdürüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]