NATO, Yunanistan'daki yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter yolladı - Son Dakika
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NATO, Yunanistan'daki yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter yolladı

05.08.2022 17:46
NATO, Yunanistan'daki yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter yolladı

NATO, Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadele için 11 uçak ve 29 helikopter gönderdi.

NATO, Yunanistan'a orman yangınlarıyla mücadele için 11 uçak ve 29 helikopter gönderdi.

NATO Destek ve Tedarik Ajansından yapılan açıklamada, 11 yıldır orman yangını mevsiminde Yunanistan'a destek verildiği belirtildi.

Yunanistan makamlarının talebi üzerine gönderilen 11 uçak ve 29 helikopterin ülkenin 20 bölgesine yönlendirildiği bildirildi.

Helikopter ve uçakların yeniden dolum yapmak için kalıcı bir üsse ihtiyaç duymadan kullanılabildiği, müttefik silahlı kuvvetlerin karada ve havada sivil acil yardım ekiplerini desteklemek için ekipmanlarını da kullandığı ifade edildi.

NATO Müşterek Hava Komutanlığından yapılan açıklamada da orman yangınlarıyla mücadelede müttefik orduların acil yardım hizmetlerine destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, ittifaka üye ülkelerin hava ve kara kuvvetlerinin birçok ülkede orman yangınlarının söndürülmesinde imkan ve malzemelerini entegre hale getirdiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Helikopter, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Yunanistan'daki yangınlarla mücadele için uçak ve helikopter yolladı - Son Dakika

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