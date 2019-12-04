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NATO Zirvesi başlıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor.


İngiltere'nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO- Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Kraliçe Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen yemeğe katılan liderler zirveye katılmak üzere The Grove Oteli'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı otele vardı. Otele tek tek giriş yapan liderler daha sonra resmi el sıkışma törenine katıldı. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hükümet, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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