NATO zirvesi İngiliz basınında: Alay edilen Trump zirveyi erken terk etti

İngiltere'de dün sona eren NATO toplantısı bugünkü gazetelerin birinci sayfalarında yer buldu.

Daily Telegraph iki tam sayfa yer ayırdığı zirvede, dünya liderlerinin Trump ile alay ettiğini, bunun videosunun yayılmasının ardından Trump'ın İngiltere'yi planlanandan erken terk ettiğini yazdı.

Videoda Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sohbet ettiği görülüyordu. Trudeau Trump'ın basın toplantısı yüzden geç kaldığını ve Trump'ın söylediği bazı ifadelerden sonra basın ekibinin ağzının açık kaldığını gördüğünü söylerken duyuluyordu.

Trump İngiltere'den ayrılırken yapmayı planladığı basın toplantısını da iptal etti.

ABD Başkanı, Trudeau hakkında "iki yüzlü" dedi.

Gazetenin Orta Doğu Muhabiri Raf Sanchez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO ülkelerinin YPG'yi "terör örgütü" olarak tanımamasına rağmen Baltık ülkelerini savunma planını bloke etmemesi üzerine "Erdoğan Baltık savunma planını bloke etme tehdidinden geri adım attı" başlıklı bir haber kaleme aldı.

Batılı ülkelerin Türkiye'nin talebini kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Sanchez, Macron'un Suriye'deki Türkiye operasyonlarını eleştirdiğini, Trump'ın ise çok daha sıcak yaklaştığını belirtti:

"Trump [Suriye'deki] ateşkesin çok iyi bir şekilde devam ettiğini söylese de gerçekte bölgede her gün katliamlar yaşanıyor."

Telegraph'a NATO zirvesi hakkında bir makale yazan Crissi Research Institute (Kriz Araştırma Enstitüsü) Başkanı Mark Albond "Macron haklı: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş gibi gözüküyor" başlığını kullandı.

Almond Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından NATO'nun yeni dünya düzenindeki rolünü yeniden belirleyemez bir halde olduğunu yazdı.

NATO üyesi Türkiye'nin bir diğer NATO üyesi Fransa tarafından IŞİD'le birlikte hareket eden gruplara destek verdiğini belirten Almond, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi altındaki Türkiye, NATO'nun nihai olarak savunduğu Batılı değerlere sırtını döndü" dedi.

Almond, örgütün iç uyumunun artması için NATO'nun odak noktasında sınırların savunulması kadar demokratik değerlerin savunulmasının da olması gerektiğini vurguladı.

Almond NATO üyelerinin Türkiye'ye kıyasla Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail gibi üye olmayan ülkelerde daha fazla şey paylaştığını yazdı ve "Demokratik prensiplere uymayan üyelerin ittifaktan atılıp bunlara değer veren üyelerin alınması NATO'ya Erdoğan'ı cezalandırma imkanı tanır" ifadelerini kullandı.

The Times gazetesi de iki tam sayfa ayırdığı NATO zirvesini birinci sayfadan "Liderlerin gülerken görülmesinin ardından Trump NATO toplantısını terk etti" başlığıyla duyurdu.

Trudeau'nun söylediği sözlerin Trump'ın beş dakikayı aşmaması gerekirken 50 dakikaya yaklaşması hakkında olduğunu belirten Times, NATO'nun içindeki anlaşmazlıklara rağmen Baltık planını onaylamayı başardığını yazdı.

Times Savunma Editörü Lucy Fisher, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Bütün müttefikler 5. maddeye bağlılıklarını bir kere daha tekrarladı: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" sözlerini aktardı.

Times Stoltenberg'in "S-400 konusu Türkiye'nin vereceği bir karar. Pek çok müttefik bu konuda çekincelerini iletti. Ben de ilettim" ifadelerine de yer verdi.

Financial Times gazetesi ise birinci sayfasında "Araları açıldı: Anlaşmazlıklar NATO zirvesinin tadını kaçırdı" başlığını kullandı.

Gazeteye göre ittifak, kamuoyuna yansıyan fikir ayrılıklarındansa terörle mücadele, Çin'in askeri etkisini kısıtlama ve uzaydaki tehditlerle ortak mücadele gibi konularda vardığı anlaşmaları öne çıkarmayı tercih etti.