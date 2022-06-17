NATO Zirvesi'nde 10 bin güvenlik personeli görev alacak - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde 10 bin güvenlik personeli görev alacak

17.06.2022 14:54
NATO Zirvesi'nde 10 bin güvenlik personeli görev alacak

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihinde yapılacak NATO Zirvesi'nde, ülke tarihinde bu zamana kadar yapılan uluslararası toplantılardaki en büyük güvenlik önlemi alınarak, 10 bin polis ve askerin görev yapacağı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihinde yapılacak NATO Zirvesi'nde, ülke tarihinde bu zamana kadar yapılan uluslararası toplantılardaki en büyük güvenlik önlemi alınarak, 10 bin polis ve askerin görev yapacağı bildirildi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi'ne NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.

NATO'nun 40 yıllık üyesi olan ve 1997'den sonra ikinci kez bu ittifakın zirvesine ev sahipliği yapacak İspanya, 40 kadar ülkeden toplamda 2 bin kişinin katılacağı ay sonundaki zirve için Madrid'de en üst düzey güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanlığı, 6 bin 550 ulusal polis, 2 bin 400 jandarma ve çok sayıda yerel güvenlik birimini zirve için görevlendirdi.

IFEMA fuar alanında yapılacak zirvenin en yoğun olduğu 29 ve 30 Haziran'da Madrid'in merkezindeki ana yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Vatandaşlara imkanlar dahilinde evden çalışmaları tavsiye edildi.

Zirve öncesi olası tüm güvenlik tehditlerini analiz eden içişleri ve savunma bakanlıkları, şimdiye kadar olduğu gibi terörle mücadele alarmını 4. seviyede tutmaya devam ediyor.

NATO karşıtı gösterilerin de zirvenin yapılacağı yerden uzakta olacağı kaydedildi.

Diğer yandan, İspanyol haber ajansı EFE, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın heyetinde yaklaşık bin kişinin olduğunu ve Madrid'deki üç otelin tamamen ABD heyetine ayrıldığını yazdı.

NATO'nun gelecek 10 yıllık planlamasının yapılacağı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ana madde olacağı zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla konuşma yapması öngörülüyor.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'dan bakanların, NATO'yu protesto etmeleri nedeniyle zirveyle ilgili toplantılara katılmaları beklenmiyor.

Zirveyi takip etmek için dünyanın dört bir yanından 2 bine yakın gazeteci akredite oldu.

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Video: Madrid'de Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Düzenleniyor Video: Madrid'de Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı Düzenleniyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

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