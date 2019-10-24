Son Dakika Haberleri: NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı
Son Dakika Dünya NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı

NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı

NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, System.String[]

NATO Savunma Bakanları iki gün sürecek zirve kapsamında Brüksel'de toplanıyor.


Zirvenin ana gündem maddesi, Türkiye'nin Suriye'de 9 Ekim tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı. Toplantıda Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere birçok NATO üyesi ile Ankara arasında gerilen ilişkiler masaya yatırılacak.

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Barış Pınarı Harekatı, Brüksel, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:28 
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