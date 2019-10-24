NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı

NATO Savunma Bakanları iki gün sürecek zirve kapsamında Brüksel'de toplanıyor.



Zirvenin ana gündem maddesi, Türkiye'nin Suriye'de 9 Ekim tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı. Toplantıda Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere birçok NATO üyesi ile Ankara arasında gerilen ilişkiler masaya yatırılacak.