NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı
1 saat önce
NATO Zirvesi'nde ana gündem Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı
NATO Savunma Bakanları iki gün sürecek zirve kapsamında Brüksel'de toplanıyor.
Zirvenin ana gündem maddesi, Türkiye'nin Suriye'de 9 Ekim tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı. Toplantıda Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere birçok NATO üyesi ile Ankara arasında gerilen ilişkiler masaya yatırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:28
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