NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın Yoğun İkili Görüşme Trafiği - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın Yoğun İkili Görüşme Trafiği

27.06.2022 15:50
NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın Yoğun İkili Görüşme Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi sırasında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma taleplerinin değerlendirileceği dörtlü zirvenin yanı sıra AB Konsey Başkanı, Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Hollanda’nın devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi sırasında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma taleplerinin değerlendirileceği dörtlü zirvenin yanı sıra AB Konsey Başkanı, Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Hollanda'nın devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelecek.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Erdoğan yarın Madrid'de ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya gelecek. Kritik dörtlü zirvenin saat 16: 00'da başlaması planlanıyor. Erdoğan, bu görüşmenin ardından İspanya Kralı Felipe'nin liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Çarşamba günü başlayacak resmi zirve öncesinde ise Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Zirvenin ilk oturumunda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski liderlere hitap edecek. İkinci oturumda ise Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya, Gürcistan liderleri de toplantıya katılacak.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de ikili görüşme yapacak. Erdoğan, çarşamba akşamı ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak.

Erdoğan, zirvenin son günü olan 30 Haziran'da ise önce Sanchez ile ikili görüşme yapacak. Ardından, gün boyunca Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile de ikili görüşmeler yapması planlandı.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın Yoğun İkili Görüşme Trafiği - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın Yoğun İkili Görüşme Trafiği - Son Dakika
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