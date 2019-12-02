Son Dakika Haberleri: NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?
Son Dakika Dünya NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor? - Son Dakika Dünya

NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?

6 saat önce

NATO'nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle İngiltere'nin başkenti Londra’da yapılacak iki günlük zirvenin başlamasına saatler kaldı.

NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?, System.String[]

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa arasında son günlerde yaşanan siyasi gerilim devam ederken, NATO üyesi ülkeler örgütün kuruluşunun 70'inci yıl dönümü nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geliyor.


Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı operasyon sonrası Fransa'dan gelen 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması ve Ankara'dan verilen yanıtla siyasi gerilim yükseldi. Ayrıca Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasını istemesi ve ABD'nin buna itiraz etmesi de sorunlu başlıklar artasında yer alıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATO Zirvesi'nde tartışılacak konular neler? Kim ne istiyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]