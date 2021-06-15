NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahında, koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor.

CNN Türk ekranlarına konuk olan Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, liderlerin buluşma anlarına ilişkin görüntüler üzerinden beden dillerini yorumladı. Pandeminin beden diline de etki ettiğini söyleyen Kapışmak, "Sokak ağzının bir yumruklaşma şekli var. Bu da zirvede komik anların yaşanmasına neden oldu" dedi.

"MACRON GENEL OLARAK GERGİNDİ"

Özellikle Fransa lideri Macron'un beden dilini yorumlayan Kapışmak, Macron'un genel olarak gergin bir havada olduğunu söyledi. Kapışmak, "Beden dilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uyuşmadı. Aynı zamanda Macron'un çok rahatsız olduğu görülebilir. Çünkü aşırı coşkulu ve neşeli bir yapısı vardı. Genellikle olumsuz bir duyguyu kapatmak istediğimizde yaptığımız bir davranış biçimidir bu" sözlerine yer verdi.

YUMRUKLAŞMANIN ALTINDAKİ GİZLİ GERÇEK

İkilinin genel duruşunun ise aslında yine gergin olduğunu belirten Kapışmak, yumruklaşma hareketinin de "Birbirimize saygı duyuyoruz; ancak tartışacak çok şeyimiz var" anlamı taşıdığını belirtti.

"KENDİNİ KANITLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Macron'un Erdoğan'dan daha önde olduğuna da dikkat çeken Kapışmak, "Macron'un önde olma ihtiyacı kendi gücünü kanıtlamak istemesinden kaynaklanıyor. Bir insan eğer önemini kanıtlamaya çalışırsa ve çok hızlı bir şekilde rahatsız edici bir şeyler düşünüyor olursa bu şekilde davranır" dedi.

BIDEN'I DA YORUMLADI

Biden'ın da hareketlerini yorumlayan Aşkım Kapışmak, özellikle Biden'ın yaşından dolayı aşırı gücü karşılayamayacağı için Erdoğan'ı hafifçe kolundan tutarak ittiğini söyledi. İkili görüşmede ise ellerini masaya koymasının bir hakimiyet göstergesi olduğunu belirten Kapışmak, "O anda birbirlerine bakmadılar çünkü düşüncelerini toplamaya çalıştılar. Bu arada NATO Zirvesi boyunca ikilinin birbirlerine güldükleri anların çoğu samimi değil" dedi.