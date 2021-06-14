NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu

Tüm dünyanın yakından takip ettiği NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

KANADA BAŞBAKANININ ÇORAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Devlet başkanlarının karşılıklı görüşmeleriyle başlayan zirvede tüm dikkatleri üzerine çeken ilk isim Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. Trudeau, zirve için tercih ettiği rengarenk çoraplarıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

DAVOS'A DA DAMGA VURMUŞTU

Trudeau'nun çorapları daha önce de birçok kez haberlere konu olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Trudea'nun ördekleri çorapları da uzun süre dünya basınında geniş yer almıştı.