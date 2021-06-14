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NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi - Son Dakika
BBC

NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi

14.06.2021 14:59
NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi, System.String[]

İttifakın geleceği için 'çok önemli' diye nitelenen NATO zirvesi öncesinde Genel Sekreter Jens Stoltenberg 'Çin düşmanımız değil, Çin'le bir Soğuk Savaş'a girmiyoruz' diye konuştu ama Çin'in güvenlik açısından oluşturduğu sorunlara yüzleşmek gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın bugün Brüksel'deki zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, gündemlerindeki en önemli konulardan birinin Çin olacağını söyledi. Stoltenberg, "Yükselen Çin'e ortak bir yanıt vermeliyiz" dedi.

"Çin ile yeni bir Soğuk Savaş'a girmiyoruz ve Çin bizim hasmımız, düşmanımız değil" diyen Stoltengerg, buna karşılık ittifak olarak Çin'in güvenlikleri açısından oluşturduğu risklerle ilgili olarak beraber adım atmaları gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Çin'in ekonomik, askeri ve teknolojik kapasite bakımından NATO'ya yaklaştığını da belirtti.

Bugünkü zirvenin "ittifak için yeni bir sayfa açacağını" vurgulayan Stoltenberg bir diğer önemli gündem maddesinin de Rusya olacağını belirtti.

Stoltenberg, "Moskova'nın saldırgan tutumunun devam etmesi" nedeniyle Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş sonrası en kötü düzeyde olduğunu vurguladı.

'Biden'la çalışmayı dört gözle bekliyoruz'

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Joe Biden'la birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Biden, göreve seçilmesi sonrası ilk kez NATO Zirvesi'ne katılıyor.

İttifakın Biden'ın selefi Donald Trump'la ilişkileri inişli çıkışlı bir çizgi izlemişti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'nin etkisinin yayılmasına karşı 12 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşturulan NATO, Soğuk Savaş sonrası da Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30 üyesiyle hala güçlü bir siyasi ve askeri ittifak.

Çin ve Rusya'yla ilişkilerin yanı sıra, siber-güvenlik ve Afganistan'daki NATO birliklerinin geri çekilişi de liderlerin zirvede ele alacağı konular olacak.

NATO liderlerinin bugünkü zirve sonrası yayımlayacakları bildiride Çin'in yükselişini, "güvenlik riski yaratan bir sorun" olarak tanımlamaları bekleniyor.

Çin'in askeri kapasitesinin artması NATO'yu giderek daha çok kaygılandırıyor.

İttifak Çin'in son yıllarda Afrika'daki etki ve faaliyetinin artmasından, askeri üsler kurmasından ve Rusya ile ortak askeri tatbikatlar yapmasından rahatsız.

G7 liderleri de Çin'i eleştirmişti

İngiltere'de bir araya gelen sanayileşmiş ülkeler grubu G7'nin liderleri de Çin'i eleştirmişlerdi.

G7 liderleri Çin'i insan hakları ihlalleri iddiaları nedneiyle kınamış, ülkede Covid-19 salgınının nasıl başladığının şeffaf bir şekilde araştırılmasını talep etmişlerdi.

Çin'in İngiltere'deki büyükelçisi ise sonuç bildirgesinin "yalanlar, söylentiler ve temelsiz suçlamalara" dayandığını söyleyerek G7 liderlerine tepki göstermişti.

NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi
NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi
NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi

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Son Dakika Dünya NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg, Çin'in yükselişine ortak yanıt vermeleri gerektiğini söyledi - Son Dakika Dünya

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