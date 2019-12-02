NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali

İngiltere'nin başkenti Londra yapılacak kritik NATO zirvesi öncesi Rusya'dan S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.



Rus haber ajansı RIA'ya göre, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" ifade etti.