Son Dakika Haberleri: NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali
Son Dakika Dünya NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali - Son Dakika Dünya

NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali

7 saat önce

İngiltere’nin başkenti Londra yapılacak kritik NATO zirvesi öncesi Rusya'dan S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" söyledi

NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra yapılacak kritik NATO zirvesi öncesi Rusya'dan S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.


Rus haber ajansı RIA'ya göre, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" ifade etti.

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İngiltere, Rusya, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:40 
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