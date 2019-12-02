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NATO zirvesi öncesinde Ankara'dan yeni S-400 anlaşması sinyali
7 saat önce
İngiltere’nin başkenti Londra yapılacak kritik NATO zirvesi öncesi Rusya'dan S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" söyledi
İngiltere'nin başkenti Londra yapılacak kritik NATO zirvesi öncesi Rusya'dan S-400 konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.
Rus haber ajansı RIA'ya göre, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir Türk yetkili, yeni S-400 füze sistemlerinin satın alınacağı tarihin yalnızca "teknik bir mesele olduğunu ve aradan çok vakit geçmeden gerçekleşeceğini" ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:40
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