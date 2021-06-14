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NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (1) - Son Dakika

NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (1)

14.06.2021 10:01

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

İngiltere'de 3-4 Aralık 2019'da yapılan son NATO Zirve toplantısından sonra ilk kez düzenlenen bu yoğun gündemli toplantı için 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi. Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak.

Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.

NATO çalışanları aşılandı

Kovid-19 salgını için alınan önlemler de zirve toplantısı için NATO karargahında sıkılaştırıldı. Zirveye ve bu çerçevedeki toplantılara katılacak heyet üyelerinden PCR testleri yaptırmaları istendi.

NATO karargahında çalışanlar da haftalar öncesinden aşılanmaya başladı. Aşıları üye ülkelerden Polonya temin etti. Aşılama için Polonya'dan gelen onlarca sağlık çalışanı mart ayından itibaren NATO karargahında görevli yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşı yaptı.

Ayrıca toplantılar boyunca NATO karargahında bulunacak kişilerin birçoğunun özel üretilmiş FFP2 tipi maskeleri kullanması talep edildi. Toplantılara ev sahipliği yapacak tesislerde birçok yere el temizleyicileri yerleştirildi. Bina girişlerinde herkesin ateşini ölçen görevliler bulunduruldu.

Akreditasyon verilen gazeteci sayısı kısıtlı tutuldu

NATO Zirvesi'ni dünyanın birçok ülkesinden gelen yaklaşık 600 gazeteci takip ediyor. Daha önceki zirvelerde bu sayı çok daha fazla olmasına rağmen bu kez salgın tedbirleri çerçevesinde akreditasyon verilen gazeteci sayısı kısıtlı tutuldu.

Medya mensuplarının çalışması için karargah binasının arkasındaki bir alan tahsis edildi. Kurulan geniş medya merkezinde sosyal mesafeye dikkat edilerek çalışma alanları hazırlandı.

Gazetecilere zirveden en fazla 4 gün önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucu temin etmeleri istendi. Bunu sunmayanlara akreditasyon verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca gazetecilerin de zirve boyunca karargahta bulundukları süre içinde FFP2 maskeleri kullanmaları şart koşuldu.

NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (1)
NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (1)
NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (1)
NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (1)

Güvenlik Önlemleri, Nato Zirvesi, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg (1) - Son Dakika


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