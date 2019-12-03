Son Dakika Haberleri: NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu
Son Dakika Güncel NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika

NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu

6 saat önce

Aralarında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bulunduğu liderlerin gelişi LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Aralarında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bulunduğu liderlerin gelişi LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:21 Kaynak: AA
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