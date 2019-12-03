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NATO zirvesine katılan liderler akşam yemeğinde buluştu (2)
6 saat önce
Aralarında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bulunduğu liderlerin gelişi LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:53 Kaynak: AA
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