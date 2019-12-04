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NATO zirvesine katılan liderler onuruna verilen yemek
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın yemekten çıkışı LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:51 Kaynak: AA
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