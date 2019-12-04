Son Dakika Haberleri: NATO zirvesine katılan liderler onuruna verilen yemek
Son Dakika Güncel NATO zirvesine katılan liderler onuruna verilen yemek - Son Dakika

NATO zirvesine katılan liderler onuruna verilen yemek

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemekten çıkışı LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemekten çıkışı LONDRA - NATO zirvesine katılan liderler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

NATO zirvesine katılan liderler onuruna verilen yemek

Amerika Birleşik Devletleri, Boris Johnson, Donald Trump, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:51 Kaynak: AA
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