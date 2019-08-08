Naturel Enerji, 12 milyon hissesini halka arz etti
12 dakika önce
Türkiye'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti.
Türkiye
'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:59
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