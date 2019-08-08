Son Dakika Haberleri: Naturel Enerji, 12 milyon hissesini halka arz etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Naturel Enerji, 12 milyon hissesini halka arz etti

12 dakika önce

Türkiye'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti.

Naturel Enerji, 12 milyon hissesini halka arz etti, System.String[]
Türkiye'de yatırımlarının tamamı güneş enerjisi sektöründe olan tek şirket konumundaki Naturel Enerji, 70 milyon liralık büyüklüğe sahip 12 milyon hissesini halka arz etti.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı
Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den dikkat çeken Kaz Dağları paylaşımı Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Naturel Enerji, 12 milyon hissesini halka arz etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]