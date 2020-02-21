Naturel Enerji güneş santrali yatırımlarına devam ediyor

Naturel Enerji, bünyesine kattığı 20 güneş enerjisi santraliyle kurulu gücünü yüzde 103 artırarak 44,07 megavat kapasiteye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Borsa İstanbul'da yatırımlarının tamamı güneş enerjisinden oluşan tek şirketin Naturel Enerji olduğu belirtildi.

Açıklamada, Naturel Enerji'nin 20 adet güneş enerjisi santralini satın almak üzere Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ ile 30 Aralık 2019'da hisse satın alma sözleşmesi imzaladığı hatırlatıldı.

Naturel Enerji'nin, satış bedeline istinaden Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ'ye 1 milyon dolar peşinat ödediği kaydedilen açıklamada, "Bu satın almanın toplam bedeli 22 milyon 920 bin dolar olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır ve satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları kapatılmıştır. Şirketlerin borçları için 20 milyon dolar karşılığı euro tutarında 8 yıl vadeli kredi kullanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şirketin güneş enerjisi yatırımların devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Satışa konu santrallerin 9'u Nevşehir, 6'sı Yozgat, 2'si Bilecik ve 3'ü de Afyon'da işletmede ve toplam kurulu güçleri 22,35 megavat. Bu santraller ürettikleri elektriği kuruldukları andan itibaren 10 yıl süreyle kilovatsaat başına 13,3 dolar/cent fiyatla alım garantisi altında satacak. 2020'de bu santrallerden 34,2 milyon kilovatsaat üretim, 4 milyon 548 bin 600 dolar brüt satış geliri ve yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar gelir beklenmektedir. Bu satın almayla birlikte şirketimizin kurulu güneş enerjisi gücü yüzde 103 artarak 44,07 megavat kapasiteye ulaşmıştır. 2020'de, şirketimizin mühendislik, tedarik ve kurulum ile proje geliştirme gelirleri hariç olmak üzere, sadece santrallerimizin tamamında üretilen elektrikten toplam 8 milyon 602 bin dolar brüt satış geliri beklenmektedir."