Naturel Enerji, güneşte portföyünü genişletmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Naturel Enerji, güneşte portföyünü genişletmeyi hedefliyor

6 saat önce

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Naturel Enerji'nin, Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ ile hisse satın alma sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Naturel Enerji, güneşte portföyünü genişletmeyi hedefliyor, System.String[]

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Naturel Enerji'nin, Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ ile hisse satın alma sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Borsa İstanbul'da yatırımlarının tamamı güneş enerjisinden oluşan tek şirketin Naturel Enerji olduğu belirtildi.

Naturel Enerji'nin güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda Türkiye'nin önde gelen elektrik gruplarından Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ ile satın alma sözleşmesi imzalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Satın almaya konu santrallerden 2020'de 34,2 milyon kilovatsaat üretim, 4 milyon 548 bin 600 dolar satış geliri ve yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar gelir bekleniyor. Bu satın almayla şirketimizin kurulu güneş enerjisi gücü yüzde 103 artarak 44,07 megavat kapasiteye ulaşacaktır. Satış bedeline istinaden 1 milyon dolar peşinat Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ'ye ödenmiştir. Ülkemize ve güneş enerjisine olan güvenimiz ve inancımız sayesinde yatırımlarımıza devam etme kararlığımız sürecektir."

Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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