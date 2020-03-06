Naturel Enerji Türkiye'nin en büyük çatı tipi güneş santrali projesine başlıyor

Naturel Enerji, güneş enerjisi santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile Türkiye'nin en büyük çatı tipi güneş santralinin yapımı için sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulumu Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek çatı tipi güneş santrali, toplam 11,4 megavat güce sahip olacak. Projenin sözleşme bedeli KDV dahil 35,9 milyon lira (5,9 milyon dolar) olarak belirlendi.

Balsuyu Şirketler Grubu'na ait tekstil işletmelerinin çatısına kurulacak çatı güneş santralinin, yerli ve yenilenebilir güneş kaynaklarının kullanımıyla enerji ithalatının azaltılmasına katkıda bulunması öngörülüyor.