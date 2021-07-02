Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri sahiplerine verildi.

Uluslararası Zeytin Konseyi himayesinde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından düzenlenen Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödülleri Zeytin Araştırmacılık Enstitüsü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törendeki konuşmasında zeytinyağının eldeki nadir bir ürün olduğunu ve Allah'ın ülkeye verdiği nimetlerden birisi olduğunu ifade etti.

Zeytinyağının yurt dışına "markalı" gitmesini arzu ettiklerini dile getiren Uçarmak şöyle devam etti:

"Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Herkes gönderdi ama biraz engellenmiş, hızı yavaşlatılmış oldu. İktisadi anlamda çok ciddi sıkıntı oluşmadı. Tüketimde bazı sıkıntılarımız var. 1,5-2 litre değil de belki bunun 2 katı tüketiyor olsak bu tür sorunları yaşamayacağız. Onun için bu kısmına da kafa yormamız gerektiğini biraz ticaret odalarımızın Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyimizin biraz yayın, araştırma gibi hani çok teknik kalmamalı. Zeytin konusu biraz biyoloji konusu gibi duruyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızı ilgilendiren bir kısmı olduğu kadar büyük ölçüde ticari kısmı var. O ticari kısmının daha çok ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tarişin de buna katkısı olabilir. Sadece kooperatifçilik gibi değil de biraz gönül işi gibi baktıklarında önemli katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum."

UZZK İcra Direktörü Dr. Mustafa Tan bütün ülkelerin zeytin ağacı olanaklarını artırdığını ifade ederek üretim fazlalığında seçenek olarak kalitenin ön plana çıkacağını ve bunları öngörmek, bu adımları atmanın bir vizyon işi olduğunu, kalite çıtasını yükseltmek amacıyla adımlar attıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren firmalara ödülleri verildi.