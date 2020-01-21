Naturelgaz halka arza hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Naturelgaz halka arza hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Naturelgaz halka arza hazırlanıyor

6 saat önce

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğu bildirildi.

Naturelgaz halka arza hazırlanıyor, System.String[]

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Naturelgaz'ın Türkiye taşıma doğal gaz pazarının lider oyuncularından biri olduğu anımsatıldı.

Global Yatırım Holding'in yüzde 95,4 bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz yolunda olduğu belirtilen açıklamada, "Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ, 20 Ocak 2020'de Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla SPK'ye izin başvurusunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Naturelgaz'ın, taşıma doğal gaz pazarında yüzde 20 payı bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngilizlerden küstah harita! Türkiye'yi karışacak ülkeler arasında gösterdiler
Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Naturelgaz halka arza hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]