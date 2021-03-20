Naturelgaz'ın halka arzı için 25-26 Mart'ta talep toplanacak

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka açılma için onay alan Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın, 8,50 lira fiyatla 25-26 Mart'ta talep toplanarak halka arz edileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Naturelgaz'ın 2021 yılının ilk halka arz edilen enerji şirketi olduğu belirtildi.

Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğal gaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz'ın geçen yıl 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, şirketin orta vadeli büyüme planları kapsamında altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerinde faaliyet alanını genişletmeyi öngördüğü bilgisine yer verildi.

Açıklamada, SPK'nın son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz'ın, 8,50 lira fiyatla 25-26 Mart'ta talep toplanarak halka arz edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzın şirketin hedeflerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başarılı bir şirketiz. Özellikle CNG'de Türkiye'de satış hacmi bakımından lideriz ve Avrupa'nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız.

Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme giderlerini finanse etmeyi planlıyoruz."