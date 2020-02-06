Naturelgaz, SOCAR Türkiye LNG'yi satın alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Naturelgaz, SOCAR Türkiye LNG'yi satın alacak - Son Dakika Ekonomi

Naturelgaz, SOCAR Türkiye LNG'yi satın alacak

6 saat önce

Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer alan Naturelgaz, SOCAR Turkey LNG'nin yüzde 100'ünü almak üzere hisse satın alım sözleşmesi imzaladı.

Naturelgaz, SOCAR Türkiye LNG'yi satın alacak, System.String[]

Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının önde gelen oyuncuları arasında yer alan Naturelgaz, SOCAR Turkey LNG'nin yüzde 100'ünü almak üzere hisse satın alım sözleşmesi imzaladı.

Şirketen yapılan açıklamaya göre, devralma işlemleri, anlaşma şartlarının yerine getirilmesinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu'nun onaylarının ardından tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, SOCAR Turkey LNG'nin devralınmasıyla LNG alanında aktif bir rol oynayacaklarını belirterek, "2 adet yeni endüstriyel sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dolum tesisi, 8 adet oto CNG istasyonunu bünyemize katmakla birlikte stratejik hedeflerimiz doğrultusunda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında da önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, ticari yüklerin taşınmasında yoğun kullanılan rotalar üzerindeki 8 oto CNG istasyonunun da ağlarına dahil olmasıyla birlikte, bu alanda önemli bir pozisyon kazanacaklarını aktardı.

Ana odaklarının fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri olduğunu ve müşterilerine endüstriyel CNG dağıtımı yapmayı hedeflediklerini belirten Turan, "Aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan ilçelerdeki yerel gaz dağıtım şirketlerine de CNG ikmali gerçekleştiriyoruz. SOCAR Turkey LNG'nin devralınmasının ardından Ordu ve Denizli tesislerinin de eklenmesi ile birlikte hizmet verebileceğimiz il sayısı 59'a yükselecek." ifadelerini kullandı.

Naturelgaz geçen yıl 167,0 milyon standart metreküp CNG dağıtımı gerçekleştirdi. SOCAR Turkey LNG'nin 2019'daki CNG ve LNG dağıtımı ise 35,4 milyon standart metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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