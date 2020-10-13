Naula Antik Kenti'nde çevre temizliği çalışması - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Naula Antik Kenti'nde belediye ekiplerince çevre temizliği başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Müze Müdürlüğünün antik kentle ilgili restorasyon çalışmaları için proje

geliştirme süreci devam ediyor.

Yöre sakinleri ve mahalle muhtarı Ahmet Top'un, bölgenin

temizlenerek turizme kazandırılması yönündeki talebi üzerine, Büyükşehir Belediyesi ve Alanya

Belediyesi harekete geçti.

İki belediyenin iş birliğinde, surlarla çevrili olan ve denize 200 metre

mesafede bulunan sit alanındaki antik kentte temizlik çalışması başlatıldı.

Alanya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyonun daha rahat

yapılabilmesi için antik kent, çöp, çalı ve zararlı bitkilerden temizleniyor.

Çalışmayla hem antik kentteki tarihi kalıntılar ortaya çıkacak hem de turistlerin alanı daha rahat gezmeleri sağlanacak.

Alanya merkeze 20 kilometre mesafedeki Naula Antik Kenti, 33 dönüm alan üzerine kurulu. Naula'da Bizans dönemine ait 6 tapınak, 2 kilise ve bir

antik tiyatro yer alıyor.