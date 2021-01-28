(MOSKOVA)- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi - Son Dakika

(MOSKOVA)- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi

28.01.2021 16:42

- Navalny'nin tutukluluğuna itiraz talebi reddedildi Rusya'da mahkeme, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapis cezasına yönelik itiraz duruşmasında Navalny'nin tutukluğunun devamına karar verdi.

- Navalny'nin tutukluluğuna itiraz talebi reddedildi

MOSKOVA - Rusya'da mahkeme, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapis cezasına yönelik itiraz duruşmasında Navalny'nin tutukluğunun devamına karar verdi.

Rusya'da zehirlenmesinin ardından Almanya'da tedavi olan Alexei Navalny, Moskova'ya dönerken havaalanında polisler tarafından önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Navalny'nin tutuklanması, Rusya genelinde büyük yankı uyandırırken, diğer ülkelerden de tepkiler ardı ardına gelmişti. Navalny de 15 Şubat olarak belirlenen duruşma tarihini beklemeden Moskova Bölge Mahkemesi'ne başvurarak, hakkındaki tutukluluk kararına itiraz etmişti.

Moskova Bölge Mahkemesi, Navalny'nin çevrimiçi olarak katıldığı duruşmada muhalif liderin tutukluluğu kararına yapılan itiraz başvurusunu değerlendirdi. Duruşmada söz alan Navalny'nin, destek mitinglerinde yer aldığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan kardeşi Oleg Navalny'i sorması üzerine sesi bir süreliğine kesilirken, görüntüsü ise monitörlerde görülmeye devam etti. Navalny savunmasında, avukatlarının kendisiyle iletişim kurmasına fırsat verilmediğini söyleyerek, "Avukatlarımla iletişim kuramıyorum. Yanımda ellerinde kamera olan 2 polis var, sürekli bana bakıyorlar" dedi.

"20 yıldır ülkeyi soyanlar var"

İktidara yönelik sert ifadeler kullanan Navalny, "Rusya'da kanunları, insanları korkutmak için kullanıyorlar. 20 yıldır ülkeyi soyanlar, benim gibi insanları susturmak istiyor. Kendime güveniyorum ve açıkça söylüyorum, onlar ülkenin efendileri değil. Milyonlarca insan benim gibi düşünüyor ve ülkemizin soyulmasına izin vermeyecek" dedi.

Navalny'nin tutukluluğuna devam kararı

Navalny'nin savunmasının ardından karar okundu. Mahkeme, Navalny'nin 15 Şubat'taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Duruşmanın ardından Navalny tekrar cezaevine gönderildi.

(MOSKOVA)- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi
(MOSKOVA)- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi
(MOSKOVA)- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi
(MOSKOVA)- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi

Alexei Navalny, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (MOSKOVA)- Navalny'nin Tutukluluğuna İtiraz Talebi Reddedildi - Son Dakika


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