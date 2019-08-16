Son Dakika Haberleri: Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor
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Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor

12 dakika önce

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, yaptığı açıklamada ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıkları konusunda görüşmekte olduğunu söyledi.

Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor, System.String[]
Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, yaptığı açıklamada ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıkları konusunda görüşmekte olduğunu söyledi.
CNN'e konuşan Navarro ABD ekonomisinin "kaya gibi sağlam" olduğunu ve Beyaz Saray yönetiminin Çin'in ek gümrük vergilerinin yüküne dayanma hevesi karşısında şaşırdıklarını söyledi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump Eylül ayında Pekin'de yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin hala geçerli olduğunu söylemiş ancak Çin'in ABD'ye misilleme yapması ihtimalini önemsemediğini ifade etmişti.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
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