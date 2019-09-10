Son Dakika Haberleri: Navarro: çin'e karşı en iyi yöntem "iyi niyet"
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Navarro: çin'e karşı en iyi yöntem "iyi niyet"

30 dakika önce

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Çin'in ekonomik saldırganlık tutumuna en iyi cevap ve en garantili yöntemin pazarlıklara "iyi niyetle" devam etmek olduğunu söyledi.

Navarro: çin'e karşı en iyi yöntem

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Çin'in ekonomik saldırganlık tutumuna en iyi cevap ve en garantili yöntemin pazarlıklara "iyi niyetle" devam etmek olduğunu söyledi.

Navarro CNBC'ye yaptığı açıklamada, ek gümrük vergilerinin ABD çelik ve alüminyum sanayilerinin kapasite fazlası ile dolmaktan korumak adına iyi iş yaptığını ve bu vergilerin halkın desteğine sahip olduğunu belirtti.

Çin'e yönelik ek gümrük vergilerinin 2020 yılının Kasım ayında yürürlükte olup olmayacağı sorusuna Navarro'nun yanıtı, görüşmelerin hala kapalı kapılar ardında yapıldığını hatırlatmak oldu.

- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:04 Kaynak: DHA
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