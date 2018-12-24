Son Dakika Haberleri: Navaz Şerif'e 7 Yıl Hapis Cezası

Navaz Şerif'e 7 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif yolsuzluktan suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Navaz Şerif'e 7 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif yolsuzluktan suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan Mahkemesi, Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in yolsuzluk ile ilgili açılan 2 davadan birinin kararını bugün vererek, Şerif'i 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Şerif'in ayrıca 25 milyon dolar para cezası da ödemek zorunda kalacağı bildirildi. Kararın ardından suçlu bulunan Şerif'in Adiala Hapishanesine götürülmesi bekleniyor. Karardan sonra Pakistan Müslüman Birliği (Navaz) (PML-N) partisinin taraftarlarının toplanmasını önlemek için mahkeme binası her yönden kilitledi, binaya çıkan yollar konteynerlarla kapatıldı ve bina dışına polis ve özel birlikler konuşlandırıldı. Bomba imha ekibinin sabah ilk işi ise binayı taramak oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:31 Kaynak: İHA

Pakistan, Navaz Şerif, Güncel
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