NaVi yeni genel merkezini tanıttı - Son Dakika
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NaVi yeni genel merkezini tanıttı

07.09.2021 14:45
NaVi yeni genel merkezini tanıttı

Popüler espor organizasyonu Natus Vincere yeni genel merkezini Twitter'da yayınladığı video ile tanıttı.

Dünyanın en popüler espor organizasyonlarından birisi olan Natus Vincere, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni genel merkezinin videosunu yayınlandı.

Natus Vincere, videoda genel merkezin sunduğu tüm farklı oda ve alanları gösterdi. Video, ana salonda başlıyor. BuradaBLAST Premier: Global Final kupası ve IEM Cologne gibi NaVi'nin kazandığı tüm kupaların yanı sıra Rainbow Six ekibi tarafından kazanılan kupalar gösteriliyor.

NaVi yeni genel merkezini tanıttı

Natus Vincere Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

Organizasyonun yeni merkezi siyah ve sarı renklerle dekore edilmiş. Bina boyunca bir sürü açık alan ve çeşitli oturma alanları gibi birçok dinlenme noktası olduğu görülüyor. Merkezde ayrıca bazı giysiler alabileceğiniz bir NaVi mağazası da bulunmakta.

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Espor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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