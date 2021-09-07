NaVi yeni genel merkezini tanıttı

Dünyanın en popüler espor organizasyonlarından birisi olan Natus Vincere, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni genel merkezinin videosunu yayınlandı.

Natus Vincere, videoda genel merkezin sunduğu tüm farklı oda ve alanları gösterdi. Video, ana salonda başlıyor. BuradaBLAST Premier: Global Final kupası ve IEM Cologne gibi NaVi'nin kazandığı tüm kupaların yanı sıra Rainbow Six ekibi tarafından kazanılan kupalar gösteriliyor.

Natus Vincere Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

Organizasyonun yeni merkezi siyah ve sarı renklerle dekore edilmiş. Bina boyunca bir sürü açık alan ve çeşitli oturma alanları gibi birçok dinlenme noktası olduğu görülüyor. Merkezde ayrıca bazı giysiler alabileceğiniz bir NaVi mağazası da bulunmakta.

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