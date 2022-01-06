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"Navigasyon" Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak - Son Dakika

"Navigasyon" Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak

06.01.2022 17:05

Erzurum'da yaklaşık 400 bin metrekare alana kurulu 1500 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, başlatılan mobil uygulamayla bölümlere rahatça ulaşacak.

Erzurum'da yaklaşık 400 bin metrekare alana kurulu 1500 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, başlatılan mobil uygulamayla bölümlere rahatça ulaşacak.

Hastane yönetimince hayata geçirilen ve Apple Store marketinden akıllı telefonlara ücretsiz indirilebilen "Erzurum Şehir Hastanesi" uygulamasıyla vatandaşlar, hem hastane yolunu hem de yaklaşık 400 bin metrekare alana kurulu hastane içindeki poliklinik odalarını rahatça bulacak.

Uygulama aynı zamanda vatandaşlara bulundukları konumdaki eczaneler ile tıbbı terimler hakkında bilgi de verecek.

Beraberindeki hastane başhekim yardımcısı Dr. Zafer Dönmez ile gazetecilere açıklamada bulunan Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yeni yılda hastanede Şehit, Gazi ve Engelli Aileleri İrtibat Destek Birimini hizmete açtıklarını, şimdi de navigasyon sistemini hayata geçirdiklerini belirtti.

Uygulamanın Apple Store'de bulunduğunu, bir süre sonra ise Google Play'de de olacağını anlatan Tör, söz konusu uygulamanın en hızlı, normal ve engelli olarak 3 şekilde hizmet sunduğunu, tüm vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını aktardı.

Navigasyon uygulamasında "fotoğraf sisteminin" de yer aldığını belirten Tör, şöyle devam etti:

"Navigasyondaki fotoğraf sistemine girdiğimizde karşımıza gittiğimiz koridorun fotoğrafı da görüntülenecek. Hasta uygulamaya kaydını yapıp MHRS üzerinden randevu almışsa, hastaneye girdiğinde 'şu bölümde randevunuz var, hasta kayıt birimine geçmeden kaydınızı yapayım mı' diye alternatif sunacak. Bunu kabul ettiğinizde sıra beklemeden poliklinik kaydınız yapılmış olacak."

Geçen yıl göz, göğüs, cildiye, kulak burun boğaz ve iç hastalıklar branşlarında hafta içi 17: 00-21: 00 saatlerinde poliklinik hizmeti verdiklerini ifade eden Tör, "Akşam poliklinik hizmetine ortopedi, nöroloji, ve çocuk hastalıklarını de ilave ettik. MHRS üzerinden randevu alan hastaların yüzde 40'ının randevusuna gelmediğini gözlemliyoruz. Bundan dolayı randevu sisteminde bir yoğunluk oluşuyor ve vatandaş randevu alamıyor. Bunun için akşam poliklinik hizmetlerini çoğalttık." diye konuştu.

Açıklama sonrası Başhekim Tör ve beraberindekiler, uygulamayı kullanarak gazetecilere tanıtımda bulundu.

Navigasyon Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak
Navigasyon Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak
Navigasyon Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak
Navigasyon Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak

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Şehir Hastanesi, Apple Store, Navigasyon, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Navigasyon' Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Navigasyon" Erzurum Şehir Hastanesinde büyük kolaylık sağlayacak - Son Dakika
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