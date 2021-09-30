NAVİGASYON KAZASI KAMERADA - Son Dakika

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan 'ın iddiasına göre, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.

ÜMRANİYE'de, navigasyon neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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