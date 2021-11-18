Navigasyon uygulaması TomTom GO Türkiye'de - Son Dakika

Navigasyon teknolojisi alanında 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren Hollanda merkezli TomTom GO Navigasyon uygulaması, Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşacağını duyurdu.

Navigasyon ve harita teknolojisinde iOS ve Android bazlı cihazlara uygulamalar üreten TomTom, 150'den fazla ülkede yaşattığı konforlu sürüş deneyimini şimdi de Türkiye'deki kullanıcıları ile buluşturacağını açıkladı.

İNTERNET BAĞLANTISI OLMADAN DA KULLANILABİLECEK

Şirketin önemli ürünlerinden biri olan TomTom GO Navigasyon uygulaması, çevrim dışı haritalar sayesinde kullanıcılarına, internet bağlantısının olmadığı durumlarda bile, gerçek zamanlı trafik ve radar durumlarını aktarma özelliğini taşıyor. Türkiye'de de hız sınırına takılma endişesi olmaksızın güvenli şekilde ve trafiğe takılmaksızın, zamandan kazanç sağlayarak sürüş keyfi yaşatmayı hedefleyen uygulama, 30 günlük ücretsiz deneme sonrasında aylık ya da yıllık 11.99 ila 79,99 lira arasında değişen abonelik planları ile satın alınabilecek.

İnternet bağlantısı olmadan da kullanılabilen uygulama, trafik takip sistemi ile trafik sıkışıklıkları, radar, yeni kapanan şeritler, aktif yol yapımları ve diğer trafik gecikmelerine dair erken uyarılarla sürücülere zamandan kazandırıyor.

UYGULAMAYI TÜRKİYE'DEKİ KULLANCILARLA BULUŞTURDUĞUMUZ İÇİN HEYECANLIYIZ

Türkiye'de yeni kullanıma sundukları mobil uygulama ile ilgili açıklama yapan TomTom Tüketici Ürünleri, Ürün ve Pazarlama Direktörü Tomas Cafferata "TomTom GO Navigasyon, gizlilik ilkesini merkeze alan ve inovatif özellikleriyle fark yaratan bir uygulamadır. Geliştirdiğimiz sürücü odaklı özellikler ve arayüz sayesinde kullanıcılar için navigasyon deneyimini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. 150'den fazla ülkede kullanılan uygulamamızı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız" dedi.

TomTom GO Navigasyon uygulaması Android için Google Play, iOS için ise App Store'dan indirilebilecek.