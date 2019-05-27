Son Dakika Haberleri: Navigasyona eksik yazdığı harf yüzünden farklı ülkeye gitti

Navigasyona eksik yazdığı harf yüzünden farklı ülkeye gitti

4 saat önce

81 yaşında bir İtalyan, İngiltere'den Roma'ya gitmek için bindiği aracının navigasyonuna 'Roma' yerine 'Rom' yazınca, Almanya'daki Rom bölgesine gitti.

Navigasyona eksik yazdığı harf yüzünden farklı ülkeye gitti, System.String[]
81 yaşında bir İtalyan, İngiltere'den Roma'ya gitmek için bindiği aracının navigasyonuna 'Roma' yerine 'Rom' yazınca, Almanya'daki Rom bölgesine gitti. Dikkatsiz sürücü, varış noktasında indiği aracın el frenini çekmeyi unutunca bir de kaza yaptı.

İngiltere'nin Newcastle şehrinden, İtalya'nın Roma şehrine yolculuk yapmak için aracına binen 81 yaşındaki adam, aracın navigasyonuna 'Roma' yerine 'Rom' yazınca, Almanya'nın kuzeyindeki Rom bölgesine gitti. İtalyan, şaşkınlık içinde indiği aracının bir de el frenini çekmeyi unutunca, araç rampa aşağı kaymaya başladı ve köy levhasına çarparak durabildi.

Aracının hareketlenmesine engel olmak için çalışan ihtiyar sürücünün, aracın açık kapısının çarpması sonucu yere düşerek yaralandığı; kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

KAZA SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Yaşlı adamın, aracının navigasyonuna tek bir harfi eksik yazması sonucu Roma yerine Almanya'nın Rom bölgesine gittiği, Rom bölgesinde yaptığı kazadan sonra anlaşıldı.

TEK HARF YÜZÜNDEN BOŞ YERE 900 KM GİTTİ

Alman medyası, yaşlı adamın tek harf yüzünden, gitmesi gereken güzergahtan saparak 900 kilometre boş yere yol yaptığını yazdı. Alman basını yaşlı adamın, aynı yolu tekrar dönmek zorunda kalacağını; bu nedenle 'tek harfin' aslında 1800 km yol yaptığını yazdı.


- Ceylan
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:01 Kaynak: DHA
İngiltere, Roma, Almanya, Dünya
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