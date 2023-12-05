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Navitas Spa Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ergün Türkiye'deki Projelerini Açıkladı! - Son Dakika

Navitas Spa Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ergün Türkiye'deki Projelerini Açıkladı!

Ankara HiltonSA'da konumlanan ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi haline gelen Navitas Spa, sektörde yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Navitas Spa'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Adamı Serdar Ergün, Ankara HiltonSA'da düzenlediği basın toplantısında projelerini ve spa merkezinin sunduğu hizmetleri açıkladı.

Navitas Spa Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ergün Türkiye\'deki Projelerini Açıkladı!
05.12.2023 - 15:35,  Güncelleme: 15:42
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Serdar Ergün, SPA hizmetlerine dair şu açıklamalarda bulundu: "Ruhsal ve fiziksel olarak iyileşme sürecine giren kişiler, tedaviye yardımcı terapilerin yer aldığı SPA merkezlerini sıklıkla tercih ediyor. SPA merkezlerinde hidroterapinin yanı sıra masajlar ve bakımlar da uygulanmaktadır."

Ergün, SPA bakımlarının çeşitliliğine vurgu yaparak şunları belirtti: "SPA bakımları, sadece su ile değil yanına eşlik eden doğal ve şifalı taşlar, aromatik yağlar ile profesyonel masaj tekniklerinin uygulanmasıdır. SPA merkezleri ihtiyaçlarınıza uygun masaj ve teknikleri uygular."

SPA bakımlarının tedavi destekleyici birçok unsuru barındırdığını söyleyen İş Adamı Serdar Ergün, şu örnekleri verdi: "Selülit tedavisi, cilt bakımı ya da stres atıcı masajlar bunlara örnektir. SPA, masajlar ve bakımlar ile günün stresinden uzaklaşmanızı, canlanmanızı ve rahatlamanızı sağlayan birtakım uygulamalardır."

Serdar Ergün, Türkiye'de SPA merkezlerinin sayısının giderek arttığını ifade ederek, "Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi SPA merkezlerinin sayısı giderek artmaktadır" sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

Navitas Spa'nın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ergün'ün bu projelerle SPA sektörüne yepyeni bir soluk getirmeyi amaçladığı görülüyor. Türkiye'deki ve dünyadaki SPA meraklılarını, Navitas Spa'nın benzersiz hizmetlerini denemeye davet ediyor.

Ezgi Kaya
Sondakika.com - Toplum

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Son Dakika Toplum Navitas Spa Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ergün Türkiye'deki Projelerini Açıkladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Navitas Spa Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ergün Türkiye'deki Projelerini Açıkladı! - Son Dakika
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