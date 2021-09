İhracatçı artan navlun fiyatlarından şikayet ediyor. İhracatçı firmanın üst yöneticisi Uğur Ünsal, "2 bin dolar seviyelerinde olan navlun fiyatları yaklaşık 15 bin dolar seviyelerine kadar dayandı. Navlun fiyatları ihracatı olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

31'inci Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde yapıldı. Firmalar ürünlerini sergilerken katılımcı firmalardan SKYTECH'in Genel Müdürü Uğur Ünsal, artan navlun fiyatlarının ihracatı olumsuz yönde etkilediğini, işçi bulmakta zorlandıklarını ve çip krizine dikkat çekti. Konu hakkında konuşan Ünsal, "İhracatta navlun ücretleri tüm sektörleri olduğu gibi bizi de zorluyor 2 bin dolar seviyelerinde olan navlun fiyatları yaklaşık 15 bin dolar seviyelerine yükseldi. Nitelikli işçi bulmakta da bir hayli zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Navlun ücretleri 15 bin dolar seviyelerine dayandı

Navlun ücretlerinin ihracatımızı olumsuz etkilediğini belirten ve rekabet arttığını söyleyen Ünsal, "Navlun ücretleri ile alakalı tüm sektörler olarak ciddi problemler yaşıyoruz. Pandeminin başlangıcıyla beraber 2 bin dolar seviyelerinde olan navlun fiyatları yaklaşık 15 bin dolar seviyelerine kadar dayandı. Navlun fiyatları ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber bu fiyatların daha da yukarı çıkacağı söyleniyor. Rekabet anlamında bizleri çok zorluyor. Avantaj diyebilir miyim bilmiyorum bu iş bizleri içerde daha fazla üretime zorladı. Ham maddeyi veya diğer ürünleri dışarıdan tedarik etmektense şuanda biraz daha firmalar başının çaresine bakmaya ve kendileri üretmeye çalıştılar. Bu bir avantaj ama navlun fiyatlarının yükselmesi gerçekten rekabet anlamında çok büyük dezavantaj ve nereye gideceği biraz soru işareti barındırıyor. Tüm sektörler bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor umarım yakın zamanda bu sorun çözülür" dedi.

"Sanayiciler olarak çalıştıracak işçi bulamıyoruz"

Sanayiciler olarak nitelikli veya vasıfsız işçi bulmakta zorlandıklarını belirten Ünsal, "Şuanda sanayiciler ve üreticiler olarak çalıştıracak işçi bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Biz yeni bir yatırım yaptık burada yaklaşık 270 tane çalışan işçimiz var. Bu kısa zaman içerisinde 700'e kadar çıkacak ama diğer sektörlerde olduğu gibi bizlerde bu konuda çok fazla zorlanıyoruz. Nitelikli işçi bulamıyoruz. Vasıfsız elemanda bulamıyoruz. Her türlü desteği ve imkanı sağlamamıza rağmen yol ücretlerine ve servislere kadar elemanın konforunu düşünüyoruz ama buna rağmen şuanda işçi bulmak ve iş gücünü arttırmakta problem yaşıyoruz.

"Çip krizi ciddi manada üretimi etkiledi"

Çip probleminin televizyon sektörünü de etkilediğini belirten ve Pandemi döneminde televizyon satışlarında artış olduğunu söyleyen Ünsal, "Çip kriziyle alakalı dünya yaklaşık 1.5 yıldır çok ciddi bir kriz yaşıyor. Çip krizi dünyadaki tüm üretimi etkiliyor çünkü günlük hayatımızda kullandığımız her ürünün içinde her devre kartında onlarca çip bulunuyor. Bu çiplerin içinden sadece bir tanesi bile eksik olsa ürün kullanılmaz hale geliyor. Çip krizi ciddi manada üretimleri etkiledi üretimleri etkilediği gibi fiyatlarıda çok yükseltti. Televizyon tarafına baktığımızda pandemiyle beraber insanların eve kapanmasıyla TV ürünlerine çok ciddi bir talep oldu. Uzaktan eğitimden dolayı pandemi sürecinde TV'ye çok büyük ilgi vardı ama çip krizinden dolayı ham madde fiyatlarında çip fiyatlarında üç kata varan fiyat farkları oldu bizler üreticiler olarak elimizden geldiğince bunu yansıtmamaya çalıştık buna rağmen bir buçuk yıl içinde yaklaşık yüzde 50-60 civarlarında fiyat artışları görüldü. Şuanda bir buçuk yılın sonunda çip problemi biraz daha aşılmış durumda. Önümüzdeki üç dört ay içinde daha stabil olmasını bekliyoruz. Fakat her an bir fabrikada veya bir üreticide problem olursa çip krizi tekrar ortaya çıkıp baş gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Hem üreticiye hem tüketiciye 9 taksit avantajı

5 bin TL ve altı ürünlerde 9 taksit uygulaması yerli üreticiler için ciddi bir avantaj olduğunu belirten Ünsal, "Çünkü en çok rağbet gören televizyonlar 5 bin TL'ye kadar olan orta segment dediğimiz televizyonlardır. 32 inch 82 ekran, 42 inch 106 ekran ve 50 inch 127 ekran dediğimiz gurup bizim üretim anlamında en çok ürettiğimiz ve en çok satılan ürünler. Bunlarda 9 taksit olması gerçekten müşteri içinde çok büyük avantaj biz üreticiler içinde büyük avantaj" şeklinde konuştu.

Ayrıca Şirket olarak yeni yatırımlarımızı bu yılın yedinci ayında tamamladık. Yeni bir fabrika inşa ettik. Sadece üretim alanı olarak 20 bin metrekare, depolama lojistik alanı olarak da 30 bin metrekare yani toplamda 50 bin metrekarede faaliyet gösteriyoruz. Ürün gamı olarak ağırlıklı olarak televizyon üretiyoruz, küçük elektrikli ev aletleri üretiyoruz. Toplamda 100 milyon TL yatırım yaptık. Beyaz eşya tarafı için üretim anlamında yine yatırım planlarımız var. Yatırımın toplam bütçesi yaklaşık 200 milyon TL. - İSTANBUL