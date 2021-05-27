"Navlun Piyasaları ve Gelecek Beklentileri" webinarı - Son Dakika

"Navlun Piyasaları ve Gelecek Beklentileri" webinarı

27.05.2021 18:31

DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kınay Taşımacılık ve Lojistik Genel Müdürü Barış Dillioğlu, Kovid-19 salgının sonuçları olarak navlun fiyatlarının çıktığını belirterek sadece deniz taşımacılığı değil hava ve kara taşımacılığının salgın kaynaklı olarak olumsuz etkilendiğini belirtti.

DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kınay Taşımacılık ve Lojistik Genel Müdürü Barış Dillioğlu, Kovid-19 salgının sonuçları olarak navlun fiyatlarının çıktığını belirterek sadece deniz taşımacılığı değil hava ve kara taşımacılığının salgın kaynaklı olarak olumsuz etkilendiğini belirtti.

Navlun fiyatlarında yaşanan hareketlilik Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) online olarak düzenlediği "Navlun Piyasaları ve Gelecek Beklentileri" webinarında tartışıldı.

Moderatörlüğünü DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı ve Genel Transport Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin'in yaptığı toplantıda söz alan DEİK Lojistik İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kınay Taşımacılık ve Lojistik Genel Müdürü Barış Dillioğlu, Kovid-19 sürecinde ticaretin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kısıtlamalarla birlikte navlun fiyatlarının çok yukarı çekildiğine işaret eden Dillioğlu, "Taşımacılık dediğimiz zaman lojistiğin yüzde 80'i, konteyner taşımacılığının da yüzde 60'ı deniz taşımacılığı ile yapılıyor. Bugün kara yoluna baktığımız zaman kara yolu taşımacılığında sınırların kapatılması ve şoförlerde çıkan hastalıklar sebebiyle, en çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Çok büyük zorluklar yaşandı. Sınırlarda inanılmaz büyük kuyruklar oluştu. Hava yolunda özellikle yolcu taşımacılığının bitmesinden dolayı orda da navlunlar yükseldi. Onları da birazcık sağlık sektöründeki hareketlilik kurtardı. İnsanların evde oturmasından dolayı bilgisayar ve yan ürünleri öne çıkmaya başladı. Hava kargo buradan da bir hareket aldı. Ancak son raporlara göre havayolu şirketlerinin büyük zararlar içerisinde olduğu ve 2023'ten önce de tekrar toparlanma sürecine giremeyecekleri konuşuluyor." yorumunda bulundu.

Yaşanan konteyner sıkıntısının Türkiye'de üretilecek konteynerlerle çözülüp çözülemeyeceğinin sorulması üzerine Dillioğlu, "Konteyner üretmek bu süreçte çok doğru olmazdı. Çin dışında konteyner üreten başka bir ülke yok şu anda dünyada. Bu konteyner fabrikalarının çoğu sahibi demesem de özel kontratlarla büyük armatörlere bağlı çalışıyor zaten. Konteyner üretmenin maliyetleri var. Sonra dolaşımda olan konteynerlerin geri alınmasına kadar büyük bir organizasyon kurulmasın gerekiyor." diye konuştu.

"Gemi kiralama bedellerinde büyük artışlar yaşandı"

DEİK Lojistik İş Konseyi YK Üyesi ve Medkon Group Companies Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Işık, maliyetlerdeki artışlara dikkati çekerek, "Şimdi bugünkü durumda maliyetlerin çok arttığını söyleyebiliriz. Her yerde arttığı gibi yani imalat sektöründe ham maddenin fiyatı arttığı gibi ya da birçok sektörde olduğu gibi konteyner piyasasında da maliyetler arttı. Maalesef çok ciddi artışlar var....Bu artışlar büyük bir maliyet oluşturdu." dedi.

"Pandemi ortadan kalktıkça yavaş yavaş bu sorun çözülecek"

Navlun piyasasındaki hareketliliği yorumlayan DEİK Lojistik İş Konseyi YK Üyesi ve Arkas Konteyner Taşımacılık CEO'su Can Atalay ise şunları söyledi:

"Bizim sektörümüzde fiyata yansıyan unsurlardan en önemlilerinden biri arz-talep dengesidir. Dünya ticaretindeki gelişmeye göre o ticareti karşılayacak konteyner gemi sayısı yeterli olup olmaması çok önemlidir. Yani arz kısmı. Daha sonra yan etkenler öne çıkıyor. Petrol fiyatları ne kadar artacak veya azalacak. Daha sonra rekabet koşulları ön palana çıkıyor. Kovid-19 salgını olmasaydı mevcut konteyner filosu dünya ticareti için yeterli sayıdaydı. Lojistik zincirdeki tıkanıklık nedeniyle bu problemler ortaya çıktı. Pandemi ortadan kalktıkça yavaş yavaş bu sorun çözülecek. Belli ki bu sene sonuna kadar bu sıkıntılar yaşanır. Ama önümüzdeki sene için gerekli önlemler alınıyor."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye, Gemi, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Navlun Piyasaları ve Gelecek Beklentileri' webinarı - Son Dakika


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