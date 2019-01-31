Navlunda düşüş hızlandı, gemi fiyatları yüzde 20 azaldı
1 saat önce
Ticaret savaşları deniz navlununu vurdu, BDI ve ISTFIX'te kayıp yüzde 30'a yaklaştı.
Ticaret savaşları deniz navlununu vurdu, BDI ve ISTFIX'te kayıp yüzde 30'a yaklaştı. Piyasalardaki hızlı düşüş, gemi fiyatlarını da yüzde 20 aşağı çekti. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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