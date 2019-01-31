Son Dakika Haberleri: Navlunda düşüş hızlandı, gemi fiyatları yüzde 20 azaldı

Navlunda düşüş hızlandı, gemi fiyatları yüzde 20 azaldı

1 saat önce

Ticaret savaşları deniz navlununu vurdu, BDI ve ISTFIX'te kayıp yüzde 30'a yaklaştı.

Navlunda düşüş hızlandı, gemi fiyatları yüzde 20 azaldı, System.String[]
Ticaret savaşları deniz navlununu vurdu, BDI ve ISTFIX'te kayıp yüzde 30'a yaklaştı. Piyasalardaki hızlı düşüş, gemi fiyatlarını da yüzde 20 aşağı çekti. (Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Ekonomi
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