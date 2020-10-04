DHA YURT BÜLTENİ- 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 6

NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldıYUNANİSTAN'ın dün Türkiye sorumluluk sahasında yayımladığı 2 yeni NAVTEX'in ardından Türkiye'de daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniledi.

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NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı

YUNANİSTAN'ın dün Türkiye sorumluluk sahasında yayımladığı 2 yeni NAVTEX'in ardından Türkiye'de daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniledi. Bu gelişmelerin ardından Antalya Limanı'nda bekleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis limandan ayrılarak, açıkta demirledi.

Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX ilan etmesinin ardından Türkiye daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı. Sonrasında, ikmal ve bakım için bir süre önce Antalya Limanı'na demirleyen ve aralıklarla bakımı yapılan, cihazları test için Akdeniz açıklarına hareket eden Oruç Reis Sismik Arama Gemisi, dün gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan Oruç Reis'in, verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Oruç Reis'ten detaylarDemirleyen Oruç Reis'ten görüntülerÇevresinden görüntülerHaber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılırken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TOGG'un geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı "Gemlik'teki inşaata başlamamızın üzerinden 2 ay geçti. 50.000 metreküp kazı çalışması, 10.000 metreküp yapısal dolgu, 2.638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu sayısı 40 bine ulaşacak" duyurunun ardından, fabrikanın inşaatında her geçen gün aşamalar kaydediliyor.Bölgenin gelişimine de büyük katkı sunması beklenen fabrikanın inşaat alanındaki hareketlilik ise, görüntülere yansıdı. Kaba inşaatının 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da, yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor. Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikadaki üretimde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngürülüyor.

DHA YURT BÜLTENİ- 6
DHA YURT BÜLTENİ- 6
DHA YURT BÜLTENİ- 6

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:12 - Kaynak: DHA

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