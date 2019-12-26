Naylon fatura operasyonunda 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Naylon fatura operasyonunda 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

Naylon fatura operasyonunda 4 kişiye gözaltı

6 saat önce

İZMİR'de, vergi kaçırmak için kurulan sahte şirketler üzerinden naylon fatura düzenlediği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Naylon fatura operasyonunda 4 kişiye gözaltı, System.String[]

İZMİR'de, vergi kaçırmak için kurulan sahte şirketler üzerinden naylon fatura düzenlediği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte şirketler üzerinden naylon fatura düzenleyip bunları piyasaya sürmeye hazırlanan kişileri tespit ederek çalışma başlattı. Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, farklı şirketler adına düzenlenmiş 10 milyon lira değerinde naylon fatura, 18 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, 17 kaşe, 3 bilgisayar, 3 flash bellek ve 1 yazıcı ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö., İ.K., A.H. ve E.K gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:36 Kaynak: DHA
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