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Naylon ip köpeğin boynunu kesti - Son Dakika

Naylon ip köpeğin boynunu kesti

25.09.2021 13:57

Naylon ip köpeğin boynunu kesti Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir köpeğin boynuna bağlanan naylon ip köpeğin boynunu kesti.

Naylon ip köpeğin boynunu kesti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir köpeğin boynuna bağlanan naylon ip köpeğin boynunu kesti. Veterinere götürülen köpeğin boynuna 100 dikiş atıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvan severler tarafından boynundan yaralı bulunan 2 aylık köpeğin boynuna 100 dikiş atıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Rehabilitasyon Merkezi Veterinerleri tarafından operasyonla köpeğin boynundaki naylon çıkartılırken köpek tedaviye alındı. Yolda acılar içinde kıvranan köpeği fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Veterinerler köpeğin boynunda naylon ip bağlı olduğu ve ipin deriyi kestiği belirlendi. Ameliyata alınan yaralı köpeğin boynundaki ipi kesen veteriner, ekibiyle birlikte köpeğin tedavisine başladı. Veteriner Hekim Hasan Bozkurt, ipin hayati tehlike oluşturacak derece yaraya neden olduğunu bükük kesikler oluştuğu köpeğin boynuna yüz dikiş atıldığını söyledi. Veteriner Bozkurt, hayvanın tedavi ve temizliğini yaptıktan sonra yaklaşık yüz dikiş atılarak boynunu diktiktiklerini söyledi. Bozkurt, "Muhtemelen yine çocukların oyun için yapmış olduğunu düşündüğümüz bir yaralanma ile karşı karşıyayız. Boyna bağlanan ip erken fark edilmeseydi ölümle sonuçlanabilirdi. Duyarlı bir vatandaşımız köpeği alıp buraya getirmeseydi enfeksiyona bağlı ölüm sonucu hayvanı kaybederdik" dedi.

(B.

Naylon ip köpeğin boynunu kesti
Naylon ip köpeğin boynunu kesti
Naylon ip köpeğin boynunu kesti
Naylon ip köpeğin boynunu kesti

Gaziantep, Veteriner, İslahiye, Bozkurt, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Naylon ip köpeğin boynunu kesti - Son Dakika


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